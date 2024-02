Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) vrea sa introduca asa numita ”taxa pe soare”, sustin reprezentantii Asociatiei Prosumatorilor si a Comunitatilor de Energie din Romania (APCE).”In ciuda asigurarilor din partea Guvernului, ca nu va introduce asa numita „taxa pe soare”,…

- Taxa pe soare i-a speriat pe romani, insa ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a facut lumina in aceasta problema. Oficialul a vorbit despre aceasta taxa intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Victoria. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a ținut sa faca lumina in ceea ce privește taxa…

- Schema de plafonare-compensare a facturilor la energie și gaze naturale din Romania a ajuns in atenția Comisiei Europene, potrivit unui raspuns transmis de Bruxelles la solicitarea HotNews.ro. Aceasta in contexul in care prețurile in toata Europa sunt la nivelurile dinaninte de criza energetica, iar…

- ”La nivelul Guvernului, ne-am asumat ca romanii iarna asta nu vor tremura nici de frig, nici de frica facturilor, a declarat, luni seara, la Antena 3, ministrul Energiei. Sebastian Burduja a afirmat ca Romania are al patrulea cel mai ieftin gaz din UE, fiind plafonat la 0,31 lei pe MWh. Statul plateste,…

- La Bucuresti, guvernul are in vedere o noua ordonanta de urgenta in completarea asa-numitei: Ordonante „Trenulet”, cu masuri fiscal-bugetare ce se vor aplica de la 1 ianuarie si care vizeaza numeroase domenii de activitate. O sedinta a executivului ar urma sa aiba loc in aceasta saptamana, iar dupa…

- Autoritatea Vamala Romana precizeaza ca, potrivit datelor deținute de instituție, in ultimele 6 luni au fost inregistrate ZERO operațiuni vamale de importuri din Ucraina pentru categoriile de produse agricole grau, porumb, rapița și floarea-soarelui. Ca urmare a informațiilor aparute in mass-media referitoare…

- Guvernul a alocat 13,6 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetara pentru domeniile educatie, drepturile de asistenta sociala, pensii, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, mentionand ca acest mecanism va fi utilizat pana la sfarsitul anului pentru controlul corespunzator al cheltuirii…

