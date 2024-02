Nu erau suficiente! Taxa pe soare ne lipsea In curand vom avea taxa pe soare. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ( ANRE ) a pregatit infrastructura pentru taxarea autoconsumului pe banii prosumatorilor, in ciuda asigurarilor din partea Guvernului ca nu va introduce asa numita „ taxa pe soare”, sustin reprezentantii Asociatiei Prosumatorilor si a Comunitatilor de Energie din Romania (APCE). ”In ciuda asigurarilor din partea Guvernului, ca nu va introduce asa numita „taxa pe soare”, ANRE a pregatit infrastructura pentru taxarea autoconsumului pe banii prosumatorilor. Ca sa poti obtine certificatul de racordare ca prosumator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deciziile pentru solutionarea plangerilor privind serviciile digitale si de certificare a organismelor de solutionare extrajudiciara a litigiilor sunt in consultare publica. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunta ca lanseaza in consultare publica proiectul…

- Ministerul Energiei a luat nota de amenzile aplicate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) celor patru furnizori (traderi) care au manipulat piața energiei electrice, amenzi care au atins niveluri record, de 537 de milioane lei, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja , și-a prezentat bilanțul la șapte luni printr-un editorial aparut in presa. Sebastian Burduja , deținatorul portofoliului de la Energie a punctat cinci mari realizari in mandatul de șapte luni. Iata-le: 1. Am pastrat prețurile la energie electrica și gaze plafonate…

- Febra panourilor fotovoltaice a cuprins toata țara și, in acest moment, nu exista vreun județ care sa fie complet lipsit de prosumatori. In total, in Romania, existau la finalul lunii octombrie 2023 un numar de 101.605 prosumatori, avand o putere instalata totala de 1.298 MW, potrivit ultimelor date…

- „Pretul gazelor si energiei electrice a scazut fata de varful crizei energetice. Aceasta schema ne costa mai putin. Daca acum un an a costat la 15 miliarde de lei, anul acesta ne va costa in jur de noua si anul viitor, in jur de trei. De ce am insistat sa pastram schema de compensare – plafonare, tocmai…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a afirmat ca schema de plafonare a pretului la energie a costat Romania anul trecut 15 miliarde de lei, in aceasta iarna va costa noua miliarde de lei, iar anul viitor aproximativ trei miliarde de lei.„Pretul gazelor si energiei electrice a scazut fata de varful…

- De foșgaiala politicului romanesc, plina de gandire inovatoare, planuri marețe și proiecte izbavitoare, dar și de hemoragie doctrinara cu damf de oportunism josnic, gauri bugetare aparute din senin și foarte inalți oficiali care se scufunda in irelevanța unor vizite de stat de foarte mic impact diplomatic,…

- Piata de acumulatori pentru stocarea energiei produse din utilizarea panourilor fotovoltaice va inregistra o dezvoltare semnificativa in anii urmatori, avand in vedere viteza cu care creste numarul prosumatorilor, capacitatea limitata a retelei nationale de a prelua noile cantitati de energie in sezonul…