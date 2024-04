Stiri pe aceeasi tema

- Premierul il susține pe Mugur Isarescu. Marcel Ciolacu a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, de la Prima TV, daca il sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la sefia BNR . „Romania are nevoie de stabilitate monetara si cred ca domnul Isarescu trebuie sa mai ia un mandat”, a raspuns Marcel…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, 27 aprilie, la Prima TV, ca il sustine pe Mugur Isarescu, 74 de ani, pentru al șaptelea mandat la sefia Bancii Nationale, post deținut de Isarescu dupa Revoluția din 1989 și care devine vacant in octombrie, invocand „stabilitatea”.„Romania…

- „Guvernul se va implica direct in sustinerea proiectului pentru imbunatatirea metodelor de evaluare imagistica a pacientilor oncologici, aflat in derulare la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti. Suntem interesati sa colaboram pentru aplicarea si in Romania a celor mai eficiente terapii, in…

- Premierul a mers pe șantier. Marcel Ciolacu a spus, astazi, ca „in sfarșit, vorbim de Autostrada Moldovei” și i-a felicitat pe constructori. „Am venit cu domnul ministru(Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu) sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem…

- ”Incepem prin a rezolva, asa cum am promis zilele trecute, problema concediilor medicale. Introducem azi, prin ordonanta de urgenta, scutirea de la plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical in cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacientilor cu afectiuni oncologice…

- Premierul a facut anunțul. Marcel Ciolacu a declarat ca este exclus ca in anul 2025 sa creasca taxele și impozitele pentru mediul privat. Acesta a declarat ca, deși este un fan al impozitarii progresive, ar fi de acord sa ramana cota unica, daca aceasta este cu adevarat unica pentru toata lumea. Marcel…

- ”Discutam astazi, in prima lectura, grilele de salarizare construite impreuna cu sindicatele din domeniul sanitar. Vorbim despre salariile personalului medical, medico-sanitar de specialitate si auxiliar”, a precizat seful Executivului in sedinta.”Plecam de la un principiu clar, acela de a-i plati…

