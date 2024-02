Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Federatiei Nationale Sindicale "Ambulanta" se vor prezenta, luni dupa-amiaza, la Palatul Victoria, la consultari cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, urmand ca in cadrul discutiilor sa abordeze teme legate de salarizarea din sistemul de sanatate si situatia parcului de ambulante pe care…

- Potrivit unei informari de presa a Federatiei Nationale Sindicale "Ambulanta", subiectele care vor fi supuse discutiilor si analizei in vederea solutionarii, se refera, intre altele, la propuneri de modificare si completare a unor acte normative; stabilirea procentelor de cresteri salariale in sistemul…

- Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitara” din Romania (FSSR) și ai Federației SANITAS vor avea o noua runda de negocieri cu premierul Marcel Ciolacu și Ministrul Sanarații Alexandru Rafila, la Palatul Victoria. Sindicalistii din sanatate vor negocia din nou, astazi, la ora 15.00, la Palatul…

- In cadrul „Saptamanii președinților”, liderii partidelor parlamentare pun intrebari omologilor invitați la Digi24. Luni, Marcel Ciolacu a fost intrebat de liderul AUR, George Simion, care este cota de emigranți pe care a acceptat-o premierul in schimbul „iluzoriului” Air Schengen. Ciolacu a spus ca…

- Romanii nu pot fi tinuti in tara decat dezvoltand serviciile publice si infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, duminica, in cadrul unei receptii unde s-a intalnit cu romani stabiliti in SUA, relateaza Agerpres. „Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face.…

- ”Am vazut in pandemie, in timpul crizei energetice, ca nu s-a ridicat la adevaratele provocari”, a spus Marcel Ciolacu, precizand ca s-au luat multe decizii pe coltul mesei si intarziat. Premierul a spus ca in viitorii 5, 7 ani categoric trebuie sa finalizam inca 1000 km de autostrada.”Avem doua mari…

- Dupa ce in studioul televiziunii Antena 3 CNN a fost fața in fața cu ambulanțierul Gheorghe Chiș, președintele Federației Naționale Sindicale „Ambulanța“ din Romania, deputatul PSD Gabriel Zetea a fost extrem de impresionat de intalnirea cu liderul sindical. Zetea a contactat-o pe ministrul Muncii,…

- Protestul extrem de la varful Federației ”Ambulanța” s-a incheiat aseara, dupa intalnirea pe care reprezentanții sindicali au avut-o cu premierul Marcel Ciolacu și cu ministra Muncii, Simona Bucura-Oprescu.