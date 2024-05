Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a dispus vineri inceperea judecatii de fond in dosarul in care fratii Andrew si Tristan Tate sunt acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol.

- Tribunalul Bucuresti a dispus, vineri, inceperea procesului in dosarul in care fratii Andrew si Tristan Tate sunt acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane in forma continuata si viol in forma continuata, judecatorul de camera preliminara constatand legalitatea rechizitoriului…

- The Bucharest Court of Appeal (CAB) on Tuesday postponed the extradition of brothers Andrew and Tristan Tate to the UK until the settlement of the file in which they were tried in Romania, and it ordered that they be released. According to the court's decision, the Romanian magistrates agreed to…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus marti amanarea extradarii fratilor Andrew si Tristan Tate in Marea Britanie pana la solutionarea dosarului in care au fost trimisi in judecata in Romania. De asemenea, judecatorii au decis ca ei sa fie pusi in libertate.