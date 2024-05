Angajații APM Bacău protestează prin suspendarea activității Angajații APM Bacau au intrat intr-un protest spontan zilnic incepand cu data de 20 mai 2024, intre orele 10:00 – 12:00, in semn de protest fața de discrepanțele salariale intre aceștia și personalul din alte sectoare bugetare. Motivul principal al protestului este nealinierea salariilor lor cu cele stabilite de catre Agenția Naționala pentru Protecția Mediului. […] Articolul Angajații APM Bacau protesteaza prin suspendarea activitații apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2024, jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Bacau au aplicat amenzi in valoare totala de 31.500 de lei in lupta lor impotriva braconajului piscicol. In contextul instituirii prohibiției pentru pescuitul in diverse scopuri, aceștia au desfașurat acțiuni punctuale pentru prevenirea și combaterea…

- In cursul dimineții de astazi, 17 aprilie, o femeie in varsta de 43 de ani din Bacau a fost sancționata cu o amenda in valoare de 495 de lei de catre un polițist de la Biroul Rutier. Motivul amenzii a fost nerespectarea indicațiilor polițistului care dirija traficul la trecerea de pietoni de pe strada…

- Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS) a raportat ca in luna februarie 2024, suma totala alocata de stat pentru copii a depașit 1,22 miliarde de lei, cu o medie de 336,61 lei pe beneficiar. Bacaul s-a evidențiat ca unul dintre județele cu un numar semnificativ de beneficiari, avand…

- In cadrul Departamentului de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului de la Facultatea de Științe a Universitații Bacau, studenții inscriși in programul de studii de licența in Biologie au avut oportunitatea de a se imersa intr-o experiența de invațare inovatoare. Aceștia au explorat o baza experimentala…

- In cadrul Departamentului de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului de la Facultatea de Științe a Universitații Bacau, studenții inscriși in programul de studii de licența in Biologie au avut oportunitatea de a se imersa intr-o experiența de invațare inovatoare. Aceștia au explorat o baza experimentala…

- Studenții de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau au avut o experiența educativa de excepție in data de 12.03.2024, cand au vizitat Centrul de Cercetare REXDAN, parte a Universitații „Dunarea de Jos” din Galați. Studenții, incadrați in programul de studii de licența Biologie, Departamentul…

- ”Forrest Gump de Izvoare” a aniversat, pe 20 februarie, implinirea a șapte decenii. Veteranul atletismului bacauan se simte insa mult mai tanar. Motivul? El considera ca viața sa a inceput cu adevarat de-abia dupa 50 de ani, cand a descoperit pasiunea pentru alergare O cutie cu bomboane Are 70 de ani.…

- In contextul unui efort susținut pentru stimularea ocuparii forței de munca in randul tinerilor, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale implementeaza cu determinare masuri menite sa ofere sprijin considerabil angajatorilor. Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca desfașoara programe menite…