- Romania se pregatește pentru un nou val de scumpiri, determinat de creșterea salariului minim pe economie. Masura, menita sa imbunatațeasca nivelul de trai al angajaților cu venituri mici, are efecte secundare care ingrijoreaza specialiștii. Antreprenorii avertizeaza ca majorarea costurilor salariale…

- E de așteptat un val de scumpiri odata ce salariul minim va crește in Romania. Cum arata estimarile BNR și ce produse vor costa mai mult in aceasta vara? Adrian Negrescu, analist economic, ne spune care sunt domeniile in care se vor resimti cele mai mari cresteri de tarife. Se pare ca majorarea salariului…

- Au fost proteste la ușa Guvernului astazi. In timp ce premierul era in ședința cu miniștrii, in Piața Victoriei sindicaliștii din administrație și cultura au ieșit in strada. Și angajații din Guvern și-au intrerupt activitatea timp de o ora. Toți sunt nemulțumiți de majorarea cu doar 10% a salariului,…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu și-a asumat angajamentul de a crește veniturile și nivelul de trai al romanilor. Deși vom avea majorarea salariul minim de la 1 iulie, Executivul a luat masuri pentru a nu genera automat și o creștere a valorii amenzilor

- Sunt așteptate scumpiri in lanț, de la 1 iulie, atunci cand va creste salariul minim pe economie. Economistii spun ca este efectul de domino al masurii de majorare a salariului minim, in timp ce patronatele se asteapta ca multe companii, in special cele mici si mijlocii, sa intre in insolventa, intrucat…

- Premierul Ciolacu susține majorarea salariului minim de la 1 iulie Premierul Marcel Ciolacu a confirmat intenția ferma a Guvernului de a implementa, incepand cu 1 iulie, masura anunțata anterior de creștere a salariului minim brut la 3.700 de lei. Aceasta schimbare reflecta eforturile Executivului de…

- Intenția clara a Guvernului este ca salariul minim sa creasca la 3.700 de lei, a spus, marți, dupa ședința de Guvern, premierul Marcel Ciolacu. El nu a precizat, insa, cand se va intampla acest lucru.