Angajații Arhivelor dâmbovițene au protestat în fața instituției Astazi, 20 mai 2024, in intervalul orar 10.30-11.30, angajații din Serviciul Județean Dambovița al Arhivelor Naționale au decis sa protesteze prin intreruperea activitații și anularea programului de lucru cu publicul. „Angajații din Serviciul Județean Dambovița al Arhivelor Naționale, alaturi de colegii din toata țara iși exprima profunda nemulțumire fața de lipsa de respect la adresa ...

