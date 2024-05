A murit după ce fost surprins de un mal de pământ la Călimănești Un barbat, de 54 de ani, a murit, astazi, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant la Calimanești, județul Valcea. Politistii din Calimanești au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 despre tragedie. Barbatul 54 de ani, din localitatea Bujoreni, efectua lucrari pentru reconstrucția unui drum forestier, in zona Rostea, din orașul Calimanești. El ar fi fost surprins de un mal de pamant. La locul evenimentului s-au deplasat imediat forțele de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Ramnicu Valcea, cu: o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

