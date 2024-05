Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Apararii din Rusia anunța primele masuri pentru frontul din UcrainaNoul ministru al Apararii din Rusia, Andrei Belousov, a vorbit intr-o Comisie Parlamentara despre razboiul din Ucraina, totul ca parte a procesului sau de confirmare in funcție.

- Ministerul rus al Apararii a transmis sambata ca apararea sa antiaeriana a interceptat si distrus 50 de drone ucrainene in cursul noptii, respingand unul dintre cele mai mari astfel de atacuri asupra Rusiei de la izbucnirea conflictului din Ucraina, relateaza Reuters.

- Ministerul britanic al Apararii estimeaza ca Rusia pierde in aceasta perioada aproape o mie de militari zilnic, dar inca dispune de suficienți soldați care reușesc sa puna presiune asupra ucrainenilor. “In fiecare an s-a inregistrat o creștere a ratei medii zilnice a pierderilor, de la 400 in 2022,…

- Oficialii din domeniul apararii de la Moscova, citați de The Guardian, spun ca Ucraina a lansat peste 40 de drone in regiunea Rostov, care se invecineaza cu Rusia, in ceea ce pare a fi unul dintre cele mai mari atacuri aeriene efectuate de Ucraina in cei trei ani de razboi. Ministerul rus al Apararii…

- Atac in Rusia la Crocus City Hall. 11 persoane suspectate ca au comis vineri atacul mortal din apropiere de Moscova au fost retinute, sustine FSB, serviciul federal de securitate. Intre timp, bilanțul celor uciși a crescut la 144 morti si 145 de raniti. Sala de concerte din Moscova unde a avut loc atacul…

- Serviciul de informatii militare al Ucrainei (GUR) a atribuit masacrul de vineri de la un centru comercial de la periferia Moscovei unei „operatiuni planificate de serviciile speciale ale Kremlinului” cu scopul de „a discredita Ucraina si intreaga lume libera”, informeaza EFE. „Desigur, vorbim despre…

- Mihailo Podoliak avertizeaza dupa declaratiile lui Putin despre zona-tampon din Ucraina: Razboiul nu va face decat sa se intensificeConsilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat luni ca ideea liderului rus Vladimir Putin de a crea o zona tampon in interiorul teritoriului ucrainean…

- Rusia a inceput duminica ultima zi a scrutinului prezidential, Moscova acuzand Ucraina ca a folosit atacuri aeriene pentru a incerca sa saboteze alegerile in urma carora se asteapta sa fie mentinut la putere presedintele Vladimir Putin pentru inca sase ani, relateaza Reuters, citat de news.ro. Mai…