Misiuni ale politistilor in judetul Constanta La data de 12 mai a.c., politistii din Politiei Orasului Murfatlar au desfasurat o actiune pentru pentru mentinerea ordinii si linistii publice si pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, potrivit IPJ Constanta. Conform sursei citate, in timpul activitatilor desfasurate, au fost legitimate 14 persoane si au fost verificate 11 vehicule. "In urma neregulilor constatate, au fost aplicate trei sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 2500 de lei", transmit politistii. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

