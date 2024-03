Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea de a imbunatati calitatea ingrijirii medicale si de a asigura ca toti romanii beneficiaza de servicii medicale adecvate poate fi indeplinita prin investitii masive in domeniu, a declarat, luni, ministrul Finantelor, Marcel Bolos. "Cred ca este evident pentru toata lumea ca prin investitii…

- Fața in fața cu moțiunea simpla, Marcel Bolos ataca dur Opozitia: Daca nu gasiti cu ce sa va faceti utili romanilor, macar nu mai incurcati si dezinformati Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni, la deznaterea motiunii simple impotriva sa, ca este pentru prima data cand Romania beneficiaza…

- Femeile refugiate in Romania sunt in continuare dependente de sprijinul societații civile, iar persoanele vulnerabile nu au acces la o serie de servicii medicale vitale in sistemul public de sanatate, transmite Asociatia Moaselor Independente. Asociatia Moaselor Independente (AMI), organizatie care…

- Impozitarea cu 10% a concediilor medicale, o masura care a fost introdusa la finele anului trecut printr-o ordonanța de urgența, nu va rezista foarte mult. Senatorii din Comisiile de munca și buget au retras impozitarea cu 10% a concediilor medicale, o masura impusa in decembrie 2023 de guvern printr-o…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus ca va discuta cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila și cu ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pentru a rezolva situația concediilor medicale pentru pacienții cu boli grave și femeile insarcinate. Ciolacu a explicat ca exista un adevarat abuz de concedii medicale in…

- Masurile care tin de tranzitarea cerealelor ucrainene pe teritoriul Romaniei trebuie inasprite. In acest sens va fi introdus sigiliul electronic al marfurilor, a declarat duminica ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la finalul discutiilor cu transportatorii si fermierii. Ministrul a fost intrebat daca…

- Romania ar putea incheia anul 2023 cu un deficit bugetar sub 5,7%, a anuntat, luni, ministrul Finantelor, Marcel Bolos. „Deficitul bugetar estimat era de 5,9%. Calculele ne arata ca stam mult mai bine, sub 5,7%, ca sa spun asa. Dar aveti rabdare. In conferinta de presa urmatoare o sa va prezint si datele…

