Stiri pe aceeasi tema

- Exploatarea minereurilor neferoase, precum cuprul, argintul si aurul si activitatile de prelucrare a acestora vor face obiectul unei scheme de ajutor de stat, proiectele urmand sa aiba un buget consistent, de peste 10 milioane de euro, a declarat vineri, la Oradea, ministrul Finantelor, Marcel Bolos.…

- ”Este un proces si o suma vehiculata care iti provoaca fiori. Noi am analizat cu atentie cuantumul cheltuielilor care s-au efectuat deja la Rosia Montana si orice decizie de acest fel este una care pune presiune pe bugetul de stat. Calculele asa arata: ca s-au efectuat cheltuieli care sunt aproximativ…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat pentru Bloomberg ca Romania ar putea sa-și reduca deficitul bugetar conform țintei stabilite de Uniunea Europeana in aproximativ șapte ani. El a subliniat ca guvernul se confrunta cu opoziția opiniei publice in ceea ce privește taierile de cheltuieli intr-un…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, s-a intalnit cu reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania, in cadrul discutiilor insistand pe mentinerea ritmului de crestere a investitiilor ca si in anii trecuti si incurajandu-i pe primari sa se concentreze pe pregatirea si accesarea finantarilor din noua…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a vorbit despre situația bugetara a Romaniei și planurile de ajustare fiscala. In prezent, deficitul bugetar se situeaza in jurul valorii de 5,7%, iar acesta va servi ca baza pentru noul Program de Convergența in relația cu Comisia Europeana. Cu toate acestea, ministrul…

- Camera Deputatilor a respins, marti, motiunea simpla a USR si Forta Dreptei impotriva ministrului Educatiei Ligia Deca. Au fost 81 de voturi „pentru”, 189 „impotriva” si noua deputati nu au votat.Motiunea simpla, numita „Un ministru care minte nu poate gestiona Educatia” a fost depusa de catre deputatii…

- Sistemul RO e-Factura devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2024 pentru toate livrarile de bunuri si prestarile de servicii care au loc in Romania. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca prin impunerea facturarii electronice se elimina riscul utilizarii facturilor false sau duplicate, deoarece fiecare…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, anunța intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca guvernul nu va amana creșterea contribuției la Pilonul II de pensii. „Toate aceste speculații și zvonuri nu ne aduc niciun beneficiu”, spune ministrul, dupa ce Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania…