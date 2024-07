Suplimentare de fonduri pentru sănătatea României: Investiții majore anunțate de Ministrul Finanțelor Avem aici o mișcare salutara pentru imbunatațirea sistemului de sanatate din Romania. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat alocarea suplimentara a 2 miliarde de lei pentru Ministerul Sanatații. Aceasta decizie vine in completarea celor 3 miliarde de lei alocate saptamana trecuta, totalizand 5 miliarde de lei destinate imbunatațirii condițiilor de tratament și prevenție pentru pacienți. […] The post Suplimentare de fonduri pentru sanatatea Romaniei: Investiții majore anunțate de Ministrul Finanțelor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

