- Rusia a lansat vineri o ofensiva terestra in regiunea Harkov (nord-est) si a incercat ‘sa strapunga liniile de aparare’ ucrainene, a anuntat Ministerul Apararii ucrainean, afirmand ca luptele continua in acest sector, relateaza AFP. Aceasta zona nu a mai fost supusa unor astfel de atacuri de la retragerea…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat vineri, la intoarcerea din China, ca Washingtonul deține dovezi privind incercarile Beijingului de a influența alegerile programate in toamna acestui an in SUA, relateaza CNN.„Am vazut, in general, dovezi privind incercari de a influența și, probabil,…

- Rusia a afirmat vineri ca recentele sale atacuri masive asupra Ucrainei, care au avariat in special reteaua electrica, au fost intreprinse "ca raspuns" la atacurile ucrainene ce au vizat rafinarii pe teritoriul rus, informeaza AFP. Ea a revendicat de asemenea cucerirea satului Vodiane, la vest de orasul…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a infuriat pe oficialii americani cu declarațiile sale despre posibila desfașurare a trupelor straine in Ucraina, deoarece se tem ca o astfel de mișcare ar putea duce la o ciocnire cu Rusia noteaza Bloomberg cu referire la o sursa familiarizata cu discuțiile dintre…

- Kremlinul a declarat luni ca singura modalitate de a proteja teritoriul rusesc de atacurile ucrainene este crearea unei zone tampon care sa plaseze regiunile rusesti in afara razei de actiune a focului ucrainean, relateaza Reuters, potrivit news.ro. "Pe fondul atacurilor cu drone (ucrainene) si al…

- Razboi in Ucraina, ziua 724. Forțele ucrainene se retrag din Avdiivka pentru a evita incercuirea, afirma șeful armatei. Preluarea de catre Rusia a orașului estic i-ar oferi controlul deplin asupra zonei din jurul Donețkului, regiune anexata de Moscova in

- Noul comandant-sef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, a anuntat miercuri ca s-a deplasat in zonele cele mai fierbinti ale frontului de est, impreuna cu ministrul apararii Rustem Umerov, si a estimat situatia pe teren drept „extrem de complexa si tensionata”, informeaza AFP, preluata de…

- Jurnaliștii de la Reuters, care citeaza trei surse din elita conducatoare a Rusiei, arata faptul ca Vladimir Putin a propus, prin intermediari, oficialilor din SUA incetarea focului in Ucraina. Oferta de a ingheța razboiul a fost respinsa de catre SUA, care nu a dorit sa puna presiune asupra Ucrainei.…