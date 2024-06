Stiri pe aceeasi tema

- A trecut aproape o luna de cand un antrenor de fitness a murit, asta dupa ce s-a comportat ciudat in ultimele ore de viața. Moartea lui Carolin a lasat in urma o mulțime de intrebari. Tanarul ar fi fost batut chiar de cațiva oameni din satul in care ar fi oprit.

- Matușa lui Carolin, antrenorul de fitness care a murit in Vinerea Mare, arunca bomba! Femeia a prins-o pe iubita acestuia cu mața in sac? Matușa tanarului a facut dezvaluiri halucinante la Acces Direct de la Antena Stars.

- Carolin, un antrenor de fitness din Iași, a sfarșit tragic, dupa ce s-a comportat ciudat in Vinerea Mare. Urma sa petreaca Paștele impreuna cu iubita lui, cu care s-ar fi și certat in ziua respectiva. Acum, tatal lui nu crede ca, de fapt, ar fi avut loc vreo discuție in contradictoriu, ci susține ca…

- Carolin a avut un comportament ciudat in Vinerea Mare, dupa ce s-ar fi certat cu iubita. Cei care il cunosc spun ca era un baiat care nu se implica in conflicte și se ințelegea bine cu tanara cu care era impreuna. In acea noapte, a mers pe la casele vecinilor pana cand a ajuns in urmatorul sat.

- Noi informații șocante ies la iveala in cazul tineri de 19 ani din Republica Moldova, gasita fara suflare in Orhei. Cine este principalul suspectul in cazul cutremurator și ce a declarat mama fetei, aflați in randurile urmatoare. Ana a trecut prin chinuri groaznice inainte sa moara Tanara de doar 19…

- Rasturnare de situație in cazul Alexandrei Ivanov, tanara mama care a murit in chinuri la Spitalul Județean din Botoșani. Asistenta care a fost de garda in seara fatidica va primi despagubiri și i se va permite sa revina la munca.

- Leo a fost dat disparut de parinți și s-a intors acasa dupa 12 zile in care familia nu a mai știut nimic de el. Ieri, tatal lui a mers impreuna cu tanarul sa depuna plangere, atunci cand ar fi fost luați amandoi la rost de polițiști pentru ca au chemat in comuna echipa Acces Direct și au vorbit despre…

- Apar noi detalii cutremuratoare in cazul Dankai, fetita de 2 ani din Serbia ucisa cu sange rece de doi barbati! Potrivit presei sarbe, unul dintre suspecții implicati in uciderea fetitei a murit subit.