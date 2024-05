Stiri pe aceeasi tema

- O ploaie torentiala, care a durat aproximativ o jumatate de ora, s-a abatut, luni, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei. La Sinaia a fost nevoie de interventia pompierilor, dupa ce o strada a fost inundata, iar apa s-a acumulat si in zona Garii.

- O viitura devastatoare a lovit duminica seara localitatea Valcanești din județul Prahova, declanșata de o ploaie torențiala care a facut ca apele paraului Sarata sa iasa din matca. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, viitura a luat cu ea trei autoturisme,…

- Inundații catastrofale au lovit, duminica seara, județul Prahova. Trei mașini au fost luate de o viitura care s-a format pe paraul Sarata, in localitatea Valcanești. Meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu de averse torențiale și grindina pentru intreaga zona.

- A fost cod portocaliu de averse torențiale, duminica dupa masa, in unele zone ale județului Arad. Chiar daca avertizarea de cod portocaliu a fost emisa... The post VIDEO. Ploaie torențiala și grindina in județul Arad, in urma avertizarii de vreme rea. ANM a mai emis un cod galben appeared first on Special…

- Operatiunile de umplere a craterului format in urma prabusirii unei portiuni din strada 23 August din orasul Slanic, interventii realizate in regim de urgenta, au fost terminate, anunța autoritațile din Prahova. Eventualele tasari nu reprezinta motive de panica, transmit oficialii Prefecturii. ”Operatiunile…

- Vechile metehne ale politicienilor romani in prag de alegeri n-au disparut și incetul cu incetul incep sa se faca simțite și in acest an. Cum Paștele este peste doar cateva zile, politicienii simt nevoia sa faca acte de bunatate și sa ofere alegatorilor unele surprize de Paște: alimente, cozonaci, vin,…

- Locuința inundata la Sebeș pe strada Ștefan cel Mare dupa ploaia torențiala: Intervin pompierii pentru evacuarea apei Locuința inundata la Sebeș pe strada Ștefan cel Mare dupa ploaia torențiala: Intervin pompierii pentru evacuarea apei Pompierii din Sebeș intervin, vineri, in jurul orei 19:30, pe strada…

- Locuitorii din municipiul Ploiesti au fost avertizati, in noaptea de vineri spre sambata, cu privire la aparitia unu urs in zona Garii de Nord din oras. Nu este pentru prima data cand autoritatile si localnicii se confrunta cu astfel de probleme. Anul trecut, un urs care a fost cautat zile la rand a…