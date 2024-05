Stiri pe aceeasi tema

- INFRACTORII CARE NE CONDUC… In ce județ din Romania s-a mai intamplat ca un președinte de consiliu județean sa fie arestat pentru fapte de corupție, iar cateva luni mai tarziu, un consilier județean sa fie arestat pentru camatarie și șantaj? Despre primul se știu deja multe amanunte. Ultimul, insa,…

- LA COADA… Inchiderea marilor fabrici din județ și neinlocuirea lor cu alte companii reprezentative, precum și lipsa promovarii Vasluiului pentru atragerea de noi investitori intr-un județ care a furnizat de-a lungul timpului forța de munca bine calificata au condus la situația in care cel mai mare angajator…

- PROIECT… Caravana de Sanatate a Crucii Roșii Romane ajunge, luna aceasta, in județul Vaslui. Locuitorii comunei Epureni vor beneficia, in perioada 13-24 mai, de consultații gratuite de Medicina generala, pediatrie, optometrie, ginecologie și stomatologie pediatrica. Programarile pot fi facute la numarul…

- Un motociclist a fost prins cand ”zbura” cu 242 km/ora pe drumul vechi care leaga litoralul de București, anunța Poliția Constanța. Un motociclist a fost depistat de radarul polițiștilor rutieri pe DN2A, in apropierea localitații Mihail Kogalniceanu. El a ramas patru luni fara permis. ”242. Nu sunt…

- PREMII… Elevii vasluieni, care au reprezentat judetul la Olimpiada Nationala de Matematica, au obtinut rezultate deosebite: o medalie de argint, trei medalii de bronz si cinci mentiuni de onoare, acordate de Societatea de Stiinte Matematice din Romania. Cel mai bun punctaj a fost obtinut de Mihnea Pascaru…

- CAZ… Agentul de poliție Mihai Sofronie din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Negrești s-a ales cu un dosar penal dupa ce, oprit in trafic in județul Iași, acesta a refuzat sa sufle in fiola dar și prelevarea de probe biologice. Polițistul a fost depistat și oprit in trafic in localitatea Dragușeni, județul…

- RECORD… Prima zi de aprilie aduce in județul Vaslui temperaturi record pentru aceasta perioada a anului. Pe 1 aprilie s-a ajuns pana la 29 de grade Celsius. “Este maxima istorica in județul Vaslui și posibil ca, intr-o ora sau doua, chiar sa mai creasca. Cu toate acestea, temperaturi apropiate de aceasta…

- Paul Oarga a lucrat timp de 3 ani ca medic rezident in secția ATI și paramedic la SMURD Cluj-Napoca. Are și un canal de YouTube cu peste 100.000 de abonați unde abordeaza teme medicale. Dar a decis sa plece din țara și acum lucreaza la un spital din Irlanda, iar in paralel iși contina studiile. […]…