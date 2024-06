Ucrainean reținut de DNA Constanța, pentru cumpărare de influență/Prins în flagrant Un cetațean ucrainean intrat in vizorul procurorilor a fost reținut. Masura a fost dispusa de catre procurorii DNA din cadrul Serviciului teritorial Constanta. Acesta este acuzat de cumparare de influenta. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data […] The post Ucrainean reținut de DNA Constanța, pentru cumparare de influența/Prins in flagrant first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Un cetațean ucrainean a fost reținut pentru 24 de ore pentru trafic de influența, anunța sambata procurorii DNA. Aceata ar fi fost prins in flagrant in timp ce oferea unei persoane 20.000 de dolari, pentru ca aceasta sa intervina pe langa vameși.

- Ucraineanul a fost prins in flagrant, vineri, 31 mai, la Constanța, in timp ce oferea 20.000 de dolari unei persoane, pentru a facilita intrarea pe teritoriul Romaniei a unui container cu aproape 1.000 de cutii cu replici ale unor branduri renumite de incaltaminte. El a fost retinut sub acuzatia de…

- Un om de afaceri ucrainean a fost reținut in seara zilei de vineri 31 mai dupa ce a fost prins in flagrant cand ii dadea 20.000 de dolari unui vameș din Constanța pentru a il lasa sa introduca in țara patru containere cu pantofi contrafacuți.

- In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data 31 mai…

