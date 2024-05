Creștere alarmantă a cazurilor de tuse convulsivă în România Romania se confrunta cu o creștere ingrijoratoare a cazurilor de de tuse convulsiva in Romania. In primele patru luni ale acestui an, in Romania, s-au inregistrat 112 cazuri de tuse convulsiva, fața de doar de 16 cazuri inregistrate in anul 2023,anunța Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). „In contextul creșterii incidenței tusei convulsive in EU/EEA, […] The post Creștere alarmanta a cazurilor de tuse convulsiva in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Creștere ingrijoratoare a cazurilor de de tuse convulsiva in Romania. In primele patru luni ale acestui an, in Romania, s-au inregistrat 112 cazuri de tuse convulsiva, fața de doar de 16 cazuri inregistrate in anul 2023,anunța transmite Institutului Național de Sanatate Publica (INSP)

