Câți oameni au fost uciși de urși în România O fata de 19 ani a fost ucisa, marti, de un urs in timp ce se afla pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi. Animalul salbatic a fost impușcat de un vanator dupa ce i-a atacat și pe salvamontiști. Acest caz șocant nu este primul de acest fel. In ultimele doua decenii, au mai murit […] The post Cați oameni au fost uciși de urși in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, ca dorește convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara pentru a modifica legislația, dupa ce o turista in varsta de 19 ani a fost ucisa de un urs pe traseul Jepii Mici din masivul Bucegi. Premierul a spus ca legislația nu se va modifica astfel incat…

- Diana Maria, in varsta de 19 ani, este fata ucisa de urs la Bușteni. Tanara ieșeanca era indragostita de natura, iar din nefericire asta i-a adus sfarșitul. Diana si-a gasit sfarsitul pe traseul montan Jepii Mici din Bucegi. Tanara de 19 ani, mare iubitoare a muntelui, a fost atacata de urs sub privirile…

- Politistii din Prahova au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si braconaj cinegetic dupa impuscarea ursului care a ucis o tanara de 19 ani, aflata pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi. „Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea tuturor cauzelor si imprejurarilor in care s-a produs…

- O tanara atacata de un urs, marți, pe un traseu montan din apropierea statiunii Busteni din judetul Prahova a fost gasita moarta. Animalul salbatic a fost impușcat. Tragedia, petrecuta in zona turistica Jepii Mici, a avut loc sub privirile ingrozite ale iubitului fetei. Acesta a marturisit ca fiara…

- Meteorologii au emis noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu si anunta ca valul de canicula continua joi si vineri, cu temperaturi ce pot ajunge la 39 de grade, iar noaptea nu coboara sub 20 de grade. Zeci de oameni au ajuns deja la spital, mai ales ca temperaturile resimțite in marile orașe sunt…

- Un fost fotbalist din Spania care se ascundea in Romania este acuzat ca ar fi fraudat peste 300 de cetațeni spanioli, cauzand un prejudiciu de 10 milioane de euro. A fost arestat atat in Romania cat și in Spania, dar acum este cercetat in libertate. Daniel Molina, in varsta de 29 de ani, este considerat…

- Un nou val de praf saharian a ajuns in Romania. Un strat de nisip fin s-a așezat pe mașini dupa ce, marți spre miercuri noapte, a plouat. Imagini cu masini pline de praf, care par mai degraba la capatul unei calatorii pe un drum plin de noroi, au umplut retelele de socializare. Oameni din Tulcea, Constanta,…

- Un nou val de praf saharian a ajuns in Romania. Un strat de nisip fin s-a așezat pe mașini dupa ce, marți spre miercuri noapte, a plouat. Imagini cu masini pline de praf, care par mai degraba la capatul unei calatorii pe un drum plin de noroi, au umplut retelele de socializare. Oameni din Tulcea, Constanta,…