Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken se intoarce miercuri in Orientul Mijlociu pentru in a șasea sa vizita de la inceputul razboiului dintre Israel și Hamas spre a face demersuri pentru incheierea unui acord de incetare a focului și de eliberare a ostaticilor deținuți de Hamas. Blinken se va…

- Statele Unite au facut, marți, un nou apel la incetarea focului in Gaza pentru a evita adancirea crizei de alimente in teritoriul palestinian, relateaza Mediafax. SUA au facut un nou apel la incetarea focului in Gaza, teritoriu ai carui locuitori au ajuns in pragul foametei, in urma razboiului dintre…

- Printul William al Marii Britanii a facut apel la incetarea luptelor "cat mai curand posibil' in razboiul dintre Israel si Hamas si la cresterea sprijinului umanitar pentru Fasia Gaza, informeaza DPA. Mostenitorul tronului a facut o declaratie inainte de efectuarea unor vizite destinate recunoasterii…

- Mediatorii din SUA, Qatar și Egipt cauta soluții pentru a depași diferențele dintre Israel și Hamas cu privire la un plan de incetare a focului in Gaza, dupa ce grupul palestinian a raspuns la propunerea de pauza prelungita a luptelor și de eliberare a ostaticilor, scrie Reuters. Hamas a raspuns marți…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit marti tarziu in cursul serii in Israel, intr-un moment in care autoritatile locale analizeaza raspunsul Hamas la un armistitiu propus, ce prevede și eliberarea de ostatici, dupa patru luni de razboi care a facut multiple victime

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit luni in Arabia Saudita, prima oprire a turneului sau in Orientul Mijlociu pentru a incerca sa contribuie la un armistițiu in razboiul dintre Israel și Hamas din Fașia Gaza

- Algeria a elaborat o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU pentru a cere o incetare a focului umanitara imediata intre Israel si Hamas, careia Statele Unite, care au drept de veto, i se opun, deoarece sustin ca ar fi utila doar militantilor palestinieni, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Proiectul,…

- Antony Blinken a sosit sambata, in prima etapa a turneului sau, in Turcia. Scopul turneului, care va dura o saptamana, este de a incerca sa calmeze tensiunile in creștere in Orientul Mijlociu de la inceperea in urma cu aproape trei luni a razboiului intre Israel și mișcarea islamista Hamas, prima care…