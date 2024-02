Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a inceput duminica un nou turneu diplomatic in Orientul Mijlociu ce vizeaza susținerea negocierilor privind o noua incetare a focului intre Israel și mișcarea islamista Hamas. Turneul include vizite in Qatar, Egipt, Israel, Cisiordania ocupata și Arabia Saudita.…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va avea luni discutii in Emiratele Arabe Unite si Arabia Saudita, inainte de a se indrepta spre Israel, dupa ce a avertizat ca razboiul din Gaza s-ar putea extinde in intreaga regiune in lipsa unor eforturi de pace coordonate, in timp ce Israelul a promis ca…

- Conflictul intre Israel si Hamas in Fasia Gaza, intrat in a patra luna, ar putea sa produca 'cu usurinta metastaze' in regiune, a avertizat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Qatar in cadrul unui nou turneu in tari arabe si in Israel, relateaza AFP, conform Agerpres.'Acesta…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va incepe joi un turneu diplomatic in Orientul Mijlociu cu o escala in Israel, a anuntat miercuri seara un oficial american, pe fondul temerilor tot mai mari legate de o escaladare a razboiului dintre Israel si palestinienii din Hamas, informeaza news.ro.Inaltul…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, va merge din nou in Israel si Cisiordania inainte de sfarsitul saptamanii, precum si in Dubai, a declarat luni jurnalistilor un inalt responsabil al Departamentului de Stat, scrie AFP, potrivit Agerpres. Aceasta va fi a treia vizita a sefului diplomatiei…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va sublinia in aceasta saptamana in Europa sprijinul continuu al alianței NATO pentru Ucraina in razboiul cu Rusia, a declarat, luni, cel mai inalt oficial al Departamentului de Stat pentru Europa, potrivit Reuters. Razboiul dintre Israel și Hamas și tensiunile…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a alaturat luni vocilor care solicita o prelungire a armistitiului din Fasia Gaza dintre Israel si miscarea palestiniana Hamas, transmit AFP si DPA.

- Azi, 22 Noiembrie 2023, Qatarul a anunțat inceputul a 4 zile de „pauza umanitara” in Gaza. Detaliile le dau la sfarșitul postarii, pentru cei interesați. Despre altceva voi vorbi, pe scurt, cu privire la acest subiect. Voi vorbi despre o „coincoidența”, de fapt despre mai multe coincidențe! Ieri și…