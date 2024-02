Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit luni in Arabia Saudita, prima oprire a turneului sau in Orientul Mijlociu pentru a incerca sa contribuie la un armistițiu in razboiul dintre Israel și Hamas din Fașia Gaza

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Tel Aviv si urmeaza sa se intalneasca marti cu liderii israelieni in incercarea sa de a impiedica conflictul din Gaza sa se transforme intr-o conflagratie regionala, in timp ce armata israeliana a declarat ca lupta impotriva Hamas va dura tot anul,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, este asteptat in Israel unde va incerca sa obtina o detensionare a conflictului din Fisia Gaza si o evitare a raspindirii acestuia in Liban. Cresterea tensiunilor in aceasta zona alimenteaza ingrijorarile privind o destabilizare si mai mare a regiunii, in contextul…

- Conflictul intre Israel si Hamas in Fasia Gaza, intrat in a patra luna, ar putea sa produca 'cu usurinta metastaze' in regiune, a avertizat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Qatar in cadrul unui nou turneu in tari arabe si in Israel, relateaza AFP, conform Agerpres.'Acesta…

- Guvernul american a anuntat vineri ca a aprobat „de urgenta”, fara a trece prin Congres, vanzarea catre Israel a unei munitii de artilerie in valoare de 147,5 milioane de dolari, transmite AFP. Este vorba despre obuze de 155 de milimetri si diverse echipamente militare luate din stocurile armatei Statelor…

- Armistitiul dintre Israel si Hamas, dublat de un schimb de ostatici si detinuti palestinieni, ”a dat rezultate”, apreciaza joi secretarul de Stat american Antony Blinken, care-si exprima speranta ca acest armistitiu ”sa poata continua”, relateaza AFP, conform news.ro.”Ostatici s-au intors acasa,…