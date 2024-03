Stiri pe aceeasi tema

- O nava aparținand Organizației neguvernamentale Open Arms, care a imprumutat un culoar maritim intre Cipru și Fașia Gaza, a pornit marți, 12 martie dimineața, catre Gaza, unde populația se afla in pragul foametei. La bord se afla o importanta cantitate de alimente, medicamente și alte bunuri de stricta…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a cerut un armistițiu in razboiul dintre Israel și Hamas in Fașia Gaza și in conflictul din Sudan, noteaza Reuters. El a cerut, de asemenea, eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas și inlaturarea “tuturor obstacolelor pentru…

- Israelul a anuntat ca va efectua verificari de securitate pentru orice transport de ajutoare umanitare care ajung in Fasia Gaza printr-un nou coridor maritim dinspre Cipru, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania, Mai multe guverne, inclusiv Uniunea Europeana, Statele Unite si Marea Britanie…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a sosit in Israel, unde miercuri va avea intalniri cu principalii oficiali guvernamentali pentru a face presiuni in favoarea unei "pauze umanitare" in Fasia Gaza, pe fondul cresterii presiunilor la nivel international pentru o stopare a conflictului…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit luni in Arabia Saudita, prima oprire a turneului sau in Orientul Mijlociu pentru a incerca sa contribuie la un armistițiu in razboiul dintre Israel și Hamas din Fașia Gaza

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat marti ca acuzatia Africii de Sud conform careia Israelul a comis un genocid contra palestinienilor in Fasia Gaza este "lipsita de valoare", transmit Reuters si AFP. Acesta a mai spus ca palestinienii trebuie sa poata reveni la casele lor cat mai curand,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat marti ca acuzatia Africii de Sud conform careia Israelul a comis un genocid contra palestinienilor in Fasia Gaza este lipsita de valoare, transmit Reuters si AFP.Intr-o conferinta de presa desfasurata la Tel Aviv dupa o intrevedere cu premierul…

- Conflictul intre Israel si Hamas in Fasia Gaza, intrat in a patra luna, ar putea sa produca 'cu usurinta metastaze' in regiune, a avertizat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Qatar in cadrul unui nou turneu in tari arabe si in Israel, relateaza AFP, conform Agerpres.'Acesta…