- Emiratele Arabe Unite au anuntat vineri ca au lansat o importanta operatiune de livrare a ajutorului umanitar la Khan Younis, un oras din sudul Fasiei Gaza, care a fost epicentrul lunilor de lupte dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a declarat ca o ruta maritima stabilita pentru livrarea ajutorului umanitar catre Gaza nu poate deveni un substitut pentru furnizarea de mai mult ajutor pe rute terestre, informeaza Rador Radio Romania. Blinken a afirmat ca initiativa condusa de SUA de…

- O nava aparținand Organizației neguvernamentale Open Arms, care a imprumutat un culoar maritim intre Cipru și Fașia Gaza, a pornit marți, 12 martie dimineața, catre Gaza, unde populația se afla in pragul foametei. La bord se afla o importanta cantitate de alimente, medicamente și alte bunuri de stricta…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a cerut un armistițiu in razboiul dintre Israel și Hamas in Fașia Gaza și in conflictul din Sudan, noteaza Reuters. El a cerut, de asemenea, eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas și inlaturarea “tuturor obstacolelor pentru…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat vineri, in Cipru, ca spera ca duminica sa se deschida un coridor care va permite transportul ajutorului umanitar din insula mediteraneeana catre Fasia Gaza, locul unui conflict inceput in urma cu cinci luni intre Israel si miscarea islamista…

- Anunțul despre un plan de evacuare a civililor a fost facut luni de biroul lui Benjamin Netanyahu, care este in continuare hotarat sa lanseze o ofensiva militara impotriva orasului supraaglomerat Rafah, relateaza AFP, citat de News.ro.Armata „a prezentat Cabinetului de razboi un plan de evacuare a populatiei…

- ”Pacienții vor plati cu viața lor”, a spus directorul general al OMS, referindu-se la situația spitalului Nasser din Fașia Gaza, aflat sub atacul israelian. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, a precizat ca aproximativ 200 de pacienți sunt permanent…

- Emiratele Arabe Unite au indemnat SUA sa sprijine incetarea imediata a focului in Fașia Gaza, avertizand ca riscul unei conflagrații regionale crește zilnic pe fondul continuarii razboiului dintre Israel și organizația islamista palestiniana Hamas.