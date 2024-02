”Pacienții vor plati cu viața lor”, a spus directorul general al OMS, referindu-se la situația spitalului Nasser din Fașia Gaza, aflat sub atacul israelian. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, a precizat ca aproximativ 200 de pacienți sunt permanent in Spitalul Nasser, situat la Khan Younes, și cel puțin 20 au nevoie sa fie transferați de urgența in alte spitale pentru a asistența medicala, transmite BFMTV . Pacienții vor plati cu viața lor, costul acestor intarzieri”, a spus șeful OMS, facand apel la facilitarea accesului medicilor și pacienților…