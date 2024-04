Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre palestinienii care și-au parasit locuințele din Khan Younis, fugind din calea ofensivei militare a Israelului din orașul sudic al Fașiei Gaza, au inceput sa se intoarca acolo dupa ce armata s-a retras din zona. Oamenii au gasit un oraș distrus, fostele lor case fiind acum mormane de moloz,…

- Israelul a avertizat ieri patru tari europene ca intentia lor de a recunoaste un stat palestinian constituie un ‚’premiu pentru terorism’’ care ar diminua sansele unei solutii negociate la conflictul israeliano-palestinian, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. „Recunoasterea unui stat palestinian…

- Israelul afirma ca spitalele din enclava palestiniana, unde razboiul face ravagii de peste cinci luni, sunt folosite de militantii Hamas ca baze. Israelul a publicat videoclipuri si fotografii care sustin aceasta afirmatie.Hamas si personalul medical neaga acuzatiile.Semiluna Rosie palestiniana a declarat…

- Cancelarul german Olaf Scholz a facut apel, duminica, la Ierusalim, la incheierea unui "acord privind ostaticii si la o incetare a focului durabila" in Fasia Gaza, in timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a reiterat hotararea de a "elimina" Hamas, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acest…

- Un medic palestinian spune ca forțele israeliene din Fașia Gaza l-au reținut atunci cand au invadat un spital și l-au supus la abuzuri pe parcursul a 45 de zile de captivitate, inclusiv privarea de somn, incatușarea constanta și legarea la ochi, inainte de a-l elibera, saptamana trecuta, relateaza duminica,…

- Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au ucis mai multi combatanti islamisti Hamas in Fasia Gaza, printre care unii in apropiere de localitatea Khan Younis, in sudul enclavei palestiniene, a anuntat duminica dimineata armata israeliana.

- Din cauza ostilitaților din orașul Khan Younis din sudul Fașiei Gaza tot mai multe persoane au fugit catre Rafah, la granița cu Egiptul, descrie situația din zona Biroul umanitar al Națiunilor Unite, care afirma ca orașul de frontiera este acum o „oala sub presiune a disperarii”, relateaza Reuters.Totul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat din nou ca nu este de acord cu inființarea unui stat palestinian, la cateva ore dupa o convorbire la telefon cu președintele american Joe Biden, in urma careia, liderul de la Casa Alba a spus ca Netanyahu ar putea totuși sa accepte ideea, relateaza…