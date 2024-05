Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii clujeni au intervenit astazi, in urma unui apel la SNUAU 11, pentru a salva un caprior ce a ramas blocat in curtea unei societați comerciale. Vineri, 26 aprilie, in jurul orei 11:25, in urma unui apel la SNUAU 112, un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj…

- In municipiul Cluj-Napoca se inmultesc accidentele cu pietoni care trec prin locuri nemarcate, dar si cele provocate de biciclisti sau trotinetisti care nu iau in seama regulile de circulatie. Recent, o masina a fost vandalizata cu o trotineta.

- Cunoscut pentru politicile de extindere a „dimensiunii verzi” a Clujului, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a venit cu o serie de declarații savuroase la adresa șoferilor clujeni. Edilul a declarat luni in ședința de Consiliu Local ca daca construiești un oraș cu mai multe spații publice,…

- Vacanța de primavara 2024. Cate zile libere vor avea elevii de Florii, 1 Mai și Paște. Calendar modul cursuri și examene Vacanța de primavara 2024. In curand, elevii vor intra in perioada cu zile libere de Florii, 1 Mai și Paște. Apoi urmeaza ultimul modul de cursuri din acest an. De asemenea, sunt…

- Trei premii și opt mențiuni au obținut elevii Colegiului Economic ,,Iulian Pop", din Cluj-Napoca la Concursul regional de matematica aplicata in economie ECOMAT, ediția a X-a, organizata la Satu Mare.

- Primavara continua sa aduca vești excelente pentru unii nativi norocoși. Astrologii au dezvaluit care sunt cele doua zodii care vor straluci in luna aprilie. Afla cine va trai momente de vis inainte de Paște. Primavara – anotimpul renașterii pentru unele semne ale zodiacului La fel ca natura, primavara…

- Vineri, 8 martie, s-a disputat derby-ul dintre CSM Oradea și U-BT Cluj-Napoca, contand pentru etapa a 5-a a Ligii Naționale de baschet masculin, grupa locurilor 1-10. Meciul, gazduit de „Oradea Arena" din Oradea, a fost caștigat de oaspeți, cu 85-84, cel mai bun jucator fiind DJ Seeley (FOTO). Sambata,…

- Supriza mare la Gradina Botanica „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca! Reprezentanții tocmai au postat imagini cu primii ghiocei aparuți in interiorul gradinii. Primavara este intotdeauna vestita prin aceste flori mici și delicate, așa ca nu putem sa nu ne intrebam daca nu cumva vine primavara mai repede,…