- O inregistrare cutremuratoare, publicata in cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, dezvaluie o discuție tensionata intre doi protagoniști cheie, Tocaci și Hideg, care arunca in aer gașca generalilor. Inregistrarea dezvaluie un schimb aprins de replici intre cei doi, Tocaci…

- HIDEG: M-am intalnit cu... M-am intalnit cu asta, zi, cu Traila.TOCACI: Așa...HIDEG: M-am dus la el la facultate, ca nu avea timp sa ajunga la birou, era cu studenții. Același lucru și nea Mitica, mi-a zis ca il cearta FC-ul , adica șeful mare...TOCACI: Da!HIDEG: Ca, ***, nu am platit alea. Și i-am…

- CATALIN HIDEG: Da.DAN TOCACI: Ia zi, frațicule?CATALIN HIDEG: Buna, ce faci?DAN TOCACI: Uite cu treaba... cu Romprest, cu astea.CATALIN HIDEG: A?DAN TOCACI: Cu Romprest, cu Romprest, am niște treaba la Romprest.CATALIN HIDEG: A, ok. Ce-ai facut, ai ajuns sa te vezi cu nea Mitica?DAN TOCACI: N-am...nu…

- Marele papușar din umbra Florian Coldea și rețeaua sa de infractori sunt demascați complet de Anca Alexandrescu. Avem noi inregistrari-bomba despre cum erau aranjate dosarele in interesul caracatiței lui Coldea.TOCACI: Bai, n-am timp. N-am timp sa vorbesc cu Florian acum. Este o chestie de onoare pe…

- "In aceasta seara voi prezenta probe suplimentare, inregistrari suplimentare care vor dovedi ca tot ve am spus de-a lungul timpului in legatura cu legatura dintre Romprest - oamenii de la Romprest - si Florian Coldea e foarte clara.Acest Tocaci este un fost apropiat al lui Florian Walter, astazi apropiat…

- Europa se arunca cu ochii inchiși in tranziția verde: spera ca industria solara va genera 45% din energia electrica din surse regenerabile pana in 2030. Realitatea este diferita. Incepand din august, opt companii europene din lanțul de aprovizionare cu energie solara fie au declarat faliment, fie au…

- Dosarul meu a fost facut la comanda lui Iohannis ca sa nu ajung in turul doi. E declarația exploziva facuta de fostul vicepremier, Dan Barna. Liderul USR a explicat și in ce a constat ancheta. Fostul vicepremier Dan Barna a declarat la Realitatea PLUS ca dosarul sau a fost fabricat la comanda președintelui…