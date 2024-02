Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a afirmat miercuri la Tel Aviv ca mai “ramane loc pentru un acord” privind ostaticii intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas, dupa declaratii foarte dure ale premierului israelian, Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Sunt…

- Propunerea inaintata de gruparea palestiniana prevede ca militanții sa schimbe ostaticii israelieni pe care i-au capturat pe 7 octombrie cu prizonieri palestinieni. Ulterior, va incepe reconstrucția Fașia Gazei, forțele israeliene se vor retrage complet, iar cadavrele victimelor vor fi schimbate intre…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a sosit in Israel, unde miercuri va avea intalniri cu principalii oficiali guvernamentali pentru a face presiuni in favoarea unei "pauze umanitare" in Fasia Gaza, pe fondul cresterii presiunilor la nivel international pentru o stopare a conflictului…

- Pretul platit de catre civili in Fasia Gaza, ”mai ales de catre copii”, este ”mult prea mare”, a avertizat secretarul de Stat american Antony Blinken la Tel Aviv, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Pretul platit in fiecare zi de catre civili in (Fasia) Gaza, mai ales de catre copii, este mult prea…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat marti ca acuzatia Africii de Sud conform careia Israelul a comis un genocid contra palestinienilor in Fasia Gaza este lipsita de valoare, transmit Reuters si AFP.Intr-o conferinta de presa desfasurata la Tel Aviv dupa o intrevedere cu premierul…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Tel Aviv si urmeaza sa se intalneasca marti cu liderii israelieni in incercarea sa de a impiedica conflictul din Gaza sa se transforme intr-o conflagratie regionala, in timp ce armata israeliana a declarat ca lupta impotriva Hamas va dura tot anul,…

- Blinken se intalnește cu Erdogan in Turcia. Președintele turc, susținator infocat al teroriștilor Hamas, a acuzat SUA ca susțin genocidul din Gaza.Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, discuta sambata la Ankara despre razboiul din Gaza cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan este…

- Zece ostatici israelieni si cei patru ostatici thailandezi eliberati de Hamas au sosit din Gaza in Israel, a anuntat biroul premierului israelian in noaptea de miercuri spre joi. Ceva mai devreme ajunsesera in Israel si alte doua ostatice, cu dubla cetatenie, israeliana si rusa, eliberate de Hamas in…