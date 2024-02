Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit luni in Arabia Saudita, prima oprire a turneului sau in Orientul Mijlociu pentru a incerca sa contribuie la un armistițiu in razboiul dintre Israel și Hamas din Fașia Gaza

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat miercuri ca presedintele Autoritatii Palestiniene Mahmoud Abbas „s-a angajat” sa reformeze entitatea guvernamentala din Cisiordania ocupata, relateaza AFP.

- Conflictul intre Israel si Hamas in Fasia Gaza, intrat in a patra luna, ar putea sa produca 'cu usurinta metastaze' in regiune, a avertizat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Qatar in cadrul unui nou turneu in tari arabe si in Israel, relateaza AFP, conform Agerpres.'Acesta…

- Antony Blinken a sosit sambata, in prima etapa a turneului sau, in Turcia. Scopul turneului, care va dura o saptamana, este de a incerca sa calmeze tensiunile in creștere in Orientul Mijlociu de la inceperea in urma cu aproape trei luni a razboiului intre Israel și mișcarea islamista Hamas, prima care…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut miercuri o mișcare rara, avertizand in mod oficial Consiliul de Securitate cu privire la o amenințare globala din cauza razboiului din Gaza, relateaza Reuters.Statele Unite, una dintre cele cinci puteri cu drept…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken va vizita Israelul, Cisiordania și Emiratele Arabe Unite in cursul acestei saptamani, a declarat luni un inalt oficial al Departamentului de Stat, informeaza Rador Radio Romania.Blinken va face presiuni pentru mai mult ajutor umanitar in Gaza și pentru eliberarea…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, va merge din nou in Israel si Cisiordania inainte de sfarsitul saptamanii, precum si in Dubai, a declarat luni jurnalistilor un inalt responsabil al Departamentului de Stat, scrie AFP, potrivit Agerpres. Aceasta va fi a treia vizita a sefului diplomatiei…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va sublinia in aceasta saptamana in Europa sprijinul continuu al alianței NATO pentru Ucraina in razboiul cu Rusia, a declarat, luni, cel mai inalt oficial al Departamentului de Stat pentru Europa, potrivit Reuters. Razboiul dintre Israel și Hamas și tensiunile…