Program TV de Paște 2024! Ce putem vedea pe 5 și 6 mai la Pro TV, Antena 1 ori TVR Program TV de Paște 2024! Ce putem vedea pe 5 și 6 mai la Pro TV, Antena 1 ori TVR. Romanii au instalat atmosfera de sarbatoare de mai bine de o saptamana, dinaintea vacanței de 1 mai. Paștele vine cu avertizari de vreme rea in multe locuri din țara, așa ca mulți iși vor petrece sarbatoarea Invierii in fața televizoarelor. Ce au pregatit pentru 5 și 6 mai Pro TV, Antena 1 ori TVR. Pro TV va difuza multe producții dedicate Sarbatorilor Pascale, in special ediții speciale ale show-urilor preferate. Sambata nu vor lipsi superproducția ”Regatul cerului” (20.00), ”Isus din Nazareth” (miniseria fragmetata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șucu, soția multimilionarului Dan Șucu, impart nu numai spațiul matrimonial și ci mai multe afaceri. De mai bine de 18 ani impreuna, mama baieților finanțatorului FC Rapid (impreuna ii au pe Dan Matei de 18 ani și Pentru Andrei (16 ani), ate timp și pentru propriile sale afaceri. Fosta prezentatatoare…

- Raluca Moianu, candva vedeta televiziunii a anilor 2000 prin producția de mare succes ”Iarta-ma”, s-a intors la prima meserie. Se implinesc 18 ani de cand nu mai apare la Televiziunea romana insa prezentatoarea, acum in varsta de 54 de ani, este neschimbata fiind la fel de stralucitoare și aspectuoasa…

- Nicu Covaci a fost operat de urgența pe creier, ieri, la Spitalul Județean din Timișoara! Șase ore a durat intervenția chirurgicala in urma careia i-a fost extirpata o tumora de pe creier, diagnosticul inițial pus legendarului artist fiind ”proces expansiv intracranian”. Monstre de țesut au fost duse…

- Pana in prezent, Romania a primit aproximativ 9 miliarde de euro dintr-un pachet total de granturi si imprumuturi in valoare de 28,5 miliarde de euro disponibile pana in 2026 in cadrul mecanismului de redresare si rezilienta al UE (PNRR). Platile sunt conditionate insa de o serie de reforme, inclusiv…

- Alexandru Tudor, omul de incredere al lui Gigi Becali, patronul FCSB, a fost prezent azi la Patriarhie, unde a participat la Sfanta Liturghie și Taina Sfantului Maslu. Cunoscut pentru apropierera de Biserica, la fel ca și in cazul lui Gigi Becali, fostul arbitru Alexandru Tudor este prezent in mod constant…

- Crestinii romano-catolici incep, astazi, Postul Pastelui sau Postul Mare. „Miercuri, 14 februarie, Miercurea Cenusii (post si abstinenta) incepem timpul Postului Mare, timp de pregatire pentru Solemnitatea Invierii Domnului”, transmite marti Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti. Cu acest prilej,…

- "Miercuri, 14 februarie, Miercurea Cenusii (post si abstinenta) incepem timpul Postului Mare, timp de pregatire pentru Solemnitatea Invierii Domnului", a transmis marti Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti, potrivit Agerpres.Cu acest prilej, Episcopul Auxiliar de Bucuresti, Cornel Damian, va prezida…