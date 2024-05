Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer care a parcat pe trotuar, la Cluj-Napoca, s-a trezit cu mașina zgariata. Vandalul i-a lasat un bilet in parbriz, in care i-a „mulțumit pentru ințelegere”, relateaza Ziar de Cluj.„Daca ieri am vazut geamuri sparte, azi avem altceva in meniul de vandalizari. Mașina are și un bilet lasat sub ștergator”,…

- Un pensionar a mers ani de zile la evenimente școlare in rol de „veteran” din cel de-al doilea razboi mondial. Abia acum iese la iveala ca este inculpat intr-un dosar de pedofilie, informeaza Nexta. Cazul a avut loc la Moscova, in Rusia. Viktor Burenkov s-a nascut in 1941 și este membru al consiliului…

- Numarul victimelor este in continua creștere. Unele dintre ele se afla sub daramaturile salii de concerte luate cu asalt. Statul Islamic a revendicat atacul sangeros. Bilanțul atacului sangeros comis intr-o sala de concerte de la periferia capitalei ruse a urcat, sambata, la 130 de morți, potrvit BBC.…

- Mai mulți teroriști s-au baricadat in interiorul cladirii, adauga sursa SHOT. In același timp, mai mulți tragatori au reușit sa evadeze de la locul crimei. Canalul Telegram „112” susține ca cel puțin 40 de persoane au fost ucise și mai mult de o suta au fost ranite in urma atacului terorist. Pompierii…

- In „LUNA pentru VIAȚA” a nascut pentru a 12-a oara prin cezariana. Caz de cartea recordurilor, care s-a lasat cu complicații Un eveniment foarte rar a avut loc la maternitatea Spitalului Judetean de Urgenta Bacau: o femeie a nascut pentru a 12-a oara prin cezariana. Nasterea s-a desfasurat sub atenta…

- Ucraina se declara gata sa ajute Chișinaul in cazul escaladarii conflictului transnistrean și va acorda Moldovei tot ajutorul necesar. Ambasadorul Ucrainei la Chișinau a spus ca in cazul escaladarii in Transnistria, Ucraina va oferi Moldovei „toata asistența necesara”, daca va fi solicitata.Mesajul…

- Mai multe canale rusești pro-razboi de pe Telegram au anunțat miercuri ca bloggerul Andrei Morozov s-a sinucis dupa ce a afirmat ca a fost presat de superiorii sai sa ștearga o postare in care spunea ca Rusia a pierdut 16.000 de militari in timpul luptelor pentru orașul Avdiivka, relateaza publicația…