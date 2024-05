Stiri pe aceeasi tema

- Marele sahist Garry Kasparov a sosit la Timisoara, unde participa, joi, la evenimentul „Tech Talks”, care este organizat de Universitatea Politehnica si care reuneste experti de top din industria AI, lideri de opinie si pionieri in domeniu, relateaza News.ro.Garry Kasparov a sosit, miercuri seara, pe…

- Marele sahist Garry Kasparov a sosit la Timisoara, unde participa, joi, la evenimentul ”Tech Talks”, care este organizat de Universitatea Politehnica si care reuneste experti de top din industria AI, lideri de opinie si pionieri in domeniu.

- In luna iunie, stadionul Oțelul din Galați va gazdui promotia official K-1 Fighting Network organizata in Romania sub insasi brandul K-1.Ieri, la București, intr-o conferința de presa, partenerii romani ai K-1 Japonia, dl. Cornel Mușat organizator de evenimente sportive profesioniste si totodata fost…

- Garry Kasparov, mare maestru și fost campion mondial la șah, este invitatul special la Tech Talks 2024, cea mai importanta conferința de tehnologie din vestul țarii, organizat de Universitatea Politehnica din Timișoara sub umbrela Flight Festival

- Guvernul Romaniei se va imprumuta 7 miliarde de lei, bani pe care ii va folosi la plata pensiilor, a dobanzilor și a majorarilor salariale! Vezi cat va plati fiecare roman doar pentru luna aprilie! Romania se pare ca a ajuns sa traiasca din imprumut! Cel puțin așa spun datele oficiale, care arata ca…

- Un consultant financiar roman dezvaluie o metoda ingenioasa de a reduce rata la banca, economisind sute de lei pe luna. In contextul creșterii prețurilor din Romania, cu tot mai mulți romani simțind presiunea financiara, un consultant financiar, Victor Apetrei, a facut o descoperire surprinzatoare care…

- Pentru ca vad ca inca mai sunt (prea mulți) oameni care se declara de-acord cu comasarea alegerilor pentru ca cred ca scopul acesteia este de a „face economie la buget”, ma vad nevoit sa scriu, aici, ca sa ințeleaga oricine, urmatoarele explicații: PSD și mai ales PNL sunt partide de primari. Care,…