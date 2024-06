Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT efectueaza aproape 70 de perchezitii in mai multe judete din tara si in Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza traficul de migranti și facilitarea sederii ilegale in Romania. Potrivit anchetatorilor, descinderile au loc la mai multe firme si la o serie de fosti si actuali angajati ai…

- Mega-operațiune naționala DNA – DIICOT. Este destructurata o rețea care se ocupa de trafic de migranți, trecerea frauduloasa a frontierei de stat a Romaniei, facilitarea șederii ilegale in Romania și spalarea banilor. La data de 04.06.2024 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

- La data de 04.06.2024 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, cu sprijinul BCCO Timisoara, SCCO Arad, BCCO Oradea,…

- Alaturi de George Balta și Tedy Necula promoveaza incluziunea și oportunitațile de munca pentru persoanele cu dizabilitați in toata țara Kaufland Romania a lansat „Caravana A.C.C.E.S.”, impreuna cu George Balta, ambasadorul programului Kaufland A.C.C.E.S ., fost jucator de rugby, maratonist in scaun…

- Oradea s-a dezvoltat rapid in ultimii ani și se afla intr-un proces accelerat de conectare a infrastructurii sale cu restul țarii. Deși ocupa locul 9 in topul celor mai mari orașe din Romania in ceea ce privește populația, cu aproximativ 183.000 de locuitori, este considerat o atracție turistica și…

- Asociația Banca Regionala Pentru Alimente anunța deschiderea unui apel catre tinerii din Turda pentru a se alatura echipei de voluntari in cadrul programelor educaționale de combatere a risipei alimentare. Cu o dorința puternica de a educa și de a face o schimbare pozitiva in comunitate, Asociația cauta…

- Joi dupa-amiaza, o asociație din Bistrița a organizat un protest in fața cladirii care a gazduit Biblioteca Județeana in trecut. Actualii proprietari doresc sa construiasca un bloc cu 10 etaje in locul acesteia, iar asociația a cerut autoritaților locale sa se implice și sa nu permita demolarea imobilului.…

- Un numar de 12 perchezitii au avut loc, joi, in Timisoara si Utvin, la persoane care se ocupau cu vanzarea tigarilor de contrabanda aduse ilegal in Romania din Serbia. Trei masini au fost sparte de anchetatori, pentru a fi facute perchezitii. Potrivit unor surse judiciare, in cadrul perchezitiilor,…