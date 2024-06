CMPB: Numărul scurt 7458 este în continuare valabil pentru plata contravalorii serviciului public de parcare Precizari importante pentru șoferii din Capitala. Compania Municipala de Parking București (CMPB) anunța, miercuri, prin intermediul unui comunicat faptul ca numarul scurt 7458 este in continuare valabil pentru plata contravalorii serviciului public de parcare. Totul, conform contractului in vigoare cu Compania Municipala Parking București S.A. (https://cmpb.ro/page/185). Precizarile vin in contextul in care in cursul zilei […] The post CMPB: Numarul scurt 7458 este in continuare valabil pentru plata contravalorii serviciului public de parcare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

