- O analiza a principalelor sondaje de opinie privind intenția de vot la alegerile locale din 9 iunie arata un scenariu foarte interesant la Primaria Capitalei. Practic, Gabriela Firea, la 35 de zile de la intrarea oficiala in cursa (23 aprilie – 29 mai) este marele caștigator al cifrelor.

- Marius Ștefanescu, 25 de ani, vedeta lui Sepsi, lipsește la randul sau de pe lista preliminara intocmita de Edi Iordanescu pentru amicalele cu Liechtenstein și Bulgaria, plus EURO 2024. Cu 14 goluri și 8 assist-uri in 45 de meciuri jucate in acest sezon, atacantul curtat de o echipa din MLS se numara…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Turnu Magurele – Direcția Regionala Vamala Craiova, impreuna cu polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Turnu Magurele, au descoperit cantitatea de 9.900.000 țigari, fara marcaje fiscale, intr-un camion inmatriculat…

- Victor Pițurca, fostul selecționer al Romaniei, a oferit un interviu-eveniment in cadrul emisiunii EURO GSP. Acesta va fi difuzat miercuri, 1 mai, de la ora 20:45. Intr-un cadru degajat, Victor Pițurca a stat la povești cu Alberto Boțoghina și Narcis Drejan, realizatorii emisiunii Euro GSP. Fostul mare…

- Marea conferința de presa a profesorului Catalin Cirstoiu n-a lamurit nimic. A fost organizata la una din intrarile Spitalului Universitar de Urgența nu pentru a se retrage din cursa și nu pentru a lamuri indoieli și acuzații. Singura rațiune explicita pentru care a fost amplasata la o intrare…

- Liderii Coaliției așteapta ca medicul Cirstoiu sa se retraga singur din campania pentru alegerile din București, inainte de ziua de luni, cand, așa cum au susținut la intrebarile puse de presa, ar trebui sa i se depuna oficial candidatura. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro ca luni, in ședința…

- „Sa nu credeti, dragi prieteni ca eu eludez cumva procesul, sunt gata sa apar in fata oricarui detector de minciuni si sa fac testul poligraf si fac o provocare catre toti presedintii de partide sa faca si ei la fel. Sa vedem daca au curaj. Eu nu mint, eu sunt aici pentru romanii mei”, spune Simion,…

- Vi se pare normala toata invazia asta de gunoaie politice care nu este capabila sa serveasca nicio prioritate a Romaniei? Cit de morale și de scirboase sunt aceste partide care iși elimina din lideri pentru a lansa personaje scoase din palarie? Vi se pare normala aceasta incleștare oarba a doua partide…