Emmanuel Macron: Dacă Rusia câștigă războiul, credibilitatea Europei va fi zero Toate calculele de securitate ale Occidentului indica necesitatea ca Rusia sa fie infranta și alungata de pe teritoriul suveran al Ucrainei, a precizat președintele francez in timpul unui interviu in direct la cele doua emisiuni principale de stiri de seara din Franța. ”Daca abandonam Ucraina, daca o lasam sa piarda acest razboi, in scurt timp trupele Rusiei vor ajunge in Republica Moldova, in Romania și in Polonia. Rusia a devenit o putere care dorește expansiunea in Europa”, a avertizat președintele francez Emmanuel Macron. Macron a facut un apel catre toți liderii occidentali sa nu mai intarzie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

