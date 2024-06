Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 5 iunie 2024, un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului. Mesajul transmis de Klaus Iohannis “Marcarea pe 5 iunie a Zilei Mondiale a Mediului aduce in atenția publica importanța acestei tematici vitale și are menirea de a mobiliza milioane…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni, in care a vorbit despre felul in care diaspora a devenit mai puternica și despre solidaritatea aratata refugiaților ucraineni care fug din calea razboiului. Din anul 2015, ultima duminica din luna…

- „Eu cred ca este foarte important sa mearga sa voteze, intotdeauna acesta este lucrul cel mai important, democratia functioneaza cu alegeri si fiecare dintre noi, ca si cetatean, avem ceva de spus si acel ceva il facem prin vot”, a spus presedintele, la finalul unei vizite in Piatra Craiului. Iohannis,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat un decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (PL-x 599/11.10.2022). In forma care a mers la promulgare se arata ca „pentru a fi conduse pe drumurile…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a felicitat, duminica, pe Peter Pellegrini, cel care a caștigat alegerile prezidențiale in Slovacia. Peter Pellegrini este un populist pro rus și un aliat al premierului Robert Fico.

- Un document oficial al Ministerului Finanțelor, condus de preotul Marcel Boloș, evidențiaza faptul ca exista un mare deficit de personal in cadrul instituțiilor și autoritaților publice finanțate din bugetul general consolidat al statului. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis recent un document…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, care ține in șah o țara intreaga, dupa ce s-a opus de nenumarate ori intrarii Romaniei in spațiul Schengen, a fost primit astazi de premierul Romaniei, Marcel Ciolacu. Cancelarul Austriei, Karl Nehammer se afla in Romania, zilele acestea, pentru a participa la congresul…