Joe Biden nu exclude folosirea forțelor americane pentru a apăra Taiwanul. Reacția Chinei Armata americana ar putea fi folosita pentru a apara Taiwan in cazul unei invazii chineze, a avertiat, marți, președintele american Joe Biden, potrivit agentiei japoneze de presa Kyodo, citata de Agerpres.„Va depinde de circumstante", a spus Joe Biden, intrebat de revista Time ce fel de optiuni ar putea fi pe masa, inclusiv daca ar putea implica trimiterea de trupein aceasta insula democratica autoguvernata.Joe Biden a precizat ca i-a transmis clar presedintelui chinez Xi Jinping politica de lunga durata prin care Washingtonul se abtine sa caute independenta Taiwanului, dar o va sustine daca Beijingul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

