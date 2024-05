Singurul sat circular din România. O bijuterie unică, puțin cunoscută de turiști Romania este plina de destinații turistice inedite, insa, din pacate, unele dintre ele, deși sunt de o frumusețe uimitoare, nu sunt suficient promovate. Este și cazul singurului sat circular din țara noastra. Din acest motiv, mulți romani nici macar nu știu de ele și prefera sa mearga in concedii in strainatate, ratand, astfel, frumusețile propriei […] The post Singurul sat circular din Romania. O bijuterie unica, puțin cunoscuta de turiști appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legendara figura a șahului, Garry Kasparov, a sosit la Timișoara, unde va participa joi la evenimentul „Tech Talks”, organizat de Universitatea Politehnica. Evenimentul va reuni experți de top din industria inteligenței artificiale, lideri de opinie și pionieri in domeniu. Kasparov a sosit miercuri…

- Principalul producator de vin din CEE, cu operațiuni in Moldova și Romania, Purcari Wineries – BVB: WINE, a anunțat ca veniturile grupului au crescut cu 11% in primul trimestru al acestui an, ajungand la 81,6 milioane lei. EBITDA a crescut cu 9%, la 23,1 milioane lei in T1, marcand o marja de 28%. Profitul…

- Flavia Mihașan a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare, alaturi de copiii ei. Nici Marius Moldova, fostul ei iubit, nu s-a lasat mai prejos și a distribuit cateva poze, in aceeași locație cu vedeta. In ianuarie 2024, Flavia Mihașan și Marius Moldovan s-au desparțit…

- Intr-un moment de confuzie și delir, Catalin Cirstoiu, candidatul comun PSD-PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, a facut o declarație șocanta pe Facebook in aceasta seara. Acesta a afirmat ca primarul Toma de la Buzau i-a invațat o metoda cunoscuta drept „Maradona”, dar ulterior a fost…

- Deși suntem in an electoral, premierul Marcel Ciolacu nu se ferește sa spuna ca va duce pana la capat și cu orice risc reforma bugetara pe care a pornit-o. Ciolacu insista asupra faptului ca trebuie facuta curațenie in aparatul bugetar central, dupa care vor urma administrațiile locale. De asemenea,…

- Guvernul Romaniei se va imprumuta 7 miliarde de lei, bani pe care ii va folosi la plata pensiilor, a dobanzilor și a majorarilor salariale! Vezi cat va plati fiecare roman doar pentru luna aprilie! Romania se pare ca a ajuns sa traiasca din imprumut! Cel puțin așa spun datele oficiale, care arata ca…

- Toate calculele de securitate ale Occidentului indica necesitatea ca Rusia sa fie infranta și alungata de pe teritoriul suveran al Ucrainei, a precizat președintele francez in timpul unui interviu in direct la cele doua emisiuni principale de stiri de seara din Franța. ”Daca abandonam Ucraina, daca…

- Un consultant financiar roman dezvaluie o metoda ingenioasa de a reduce rata la banca, economisind sute de lei pe luna. In contextul creșterii prețurilor din Romania, cu tot mai mulți romani simțind presiunea financiara, un consultant financiar, Victor Apetrei, a facut o descoperire surprinzatoare care…