Intr-un moment de confuzie și delir, Catalin Cirstoiu, candidatul comun PSD-PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, a facut o declarație șocanta pe Facebook in aceasta seara. Acesta a afirmat ca primarul Toma de la Buzau i-a invațat o metoda cunoscuta drept „Maradona”, dar ulterior a fost nevoit sa-și corecteze declarația. Metoda „Maradona” este cunoscuta in Romania ca fiind o forma de inșelaciune veche de cateva decenii, inițial folosita in schimbul valutar de pe piața neagra și ulterior asociata cu escrocheriile in care victimele sunt inșelate de falsi polițiști. Declarația lui Cirstoiu…