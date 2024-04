”Ce îi urați lui Nicușor Dan pe 9 iunie?” Întrebarea care l-a pus în încurcătură pe Piedone. Ce răspuns a dat Cristian Popescu Piedone a primit o intrebare legata de actualul primar general, Nicușor Dan. Mai exact, a fost intrebat ce ii transmite edilului Capitalei la alegerile locale ce vor avea loc pe 9 iunie. Primarul Sectorului 5 a oferit un raspuns in stilul sau caracteristic. Cristian Popescu Piedone i-a transmis un mesaj special lui Nicușor Dan in contextul alegerilor locale din 9 iunie. Intrebat intr-un videoclip postat pe pagina sa de TikTok ”Ce ii urați lui Nicușor Dan pe 9 iunie”, edilul Sectorului 5 a oferit un raspuns surprinzator. ”Asta este o intrebare cu care m-ai bagat puțin in ceața.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

