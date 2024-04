Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, care se afla intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, a comentat in stilul caracteristic decizia Coaliției de guvernare PSD-PNL de a stabili doi candidati pentru alegerile locale din Bucuresti. Președintele Iohannis a declarat ca nu se poate vorbi de un succes al coalitiei,…

- Dupa 13 ore de ședința a Coaliției PSD-PNL și 5 ore de ședința a acestora cu medicul Catalin Cirstoiu, candidatul pentru București a plecat din Palatul Victoria. Acesta le-ar fi spus lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca ca iși pune mandatul pe masa și le-a cerut sa il anunțe și pe el cand vor lua o decizie…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, cu privire la o eventuala propunere a lui Robert Negoita pentru Primaria Generala a Capitalei, in cazul unei retrageri a candidatului alianței PSD-PNL, Catalin Cirstoiu, ca este un candidat foarte bun la Sectorul 3.

- Catalin Cirstoiu a insistat ca nu este un „candidat de sacrificiu”. In sondajul Avangdarde apare cu 16%. Catalin Cirstoiu, prezent la emisiunea Digi24 de luni seara, a subliniat ca nu a fost luat in considerare in niciun sondaj anterior anunțului sau ca fiind candidatul comun al PSD-PNL la Primaria…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a declarat, vineri, ca nu iși dorește sa candideze la Primaria Municipiului București, iar demersul sau de a face plangere la Parchetul General impotriva primarului Capitalei, Nicușor Dan, pentru abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave și instigare la…

- Intrebat daca ne indreptam spre o candidatura a sa sustinuta de PSD si PNL la Primaria Capitalei, Burduja a raspuns: “Important este sa existe o schimbare la nivelul Primariei Generale. Eu n-am vanat niciodata functii, nici nu m-am dat inapoi de la batalii. (…) E clar ca Bucurestiul nu mai poate continua…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni seara, ca actualul primar al Capitalei, Nicusor Dan, a pierdut patru ani din viata bucurestenilor pentru ca nu ii place sa faca administratie, motiv pentru care „trebuie sa plece acasa”. Potrivit liderului social-democraților, Coaliția va gasi cel mai bun candidat,…

