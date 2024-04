Stiri pe aceeasi tema

- La finalul unor dezbateri care au durat 16 ore, Coaliția a renunțat la ideea de candidat comun pentru Primaria Generala a Capitalei. S-a decis un salt inapoi in timp, la situația de acum o luna. Și s-a revenit la candidaturi separate. Firea pentru PSD. Burduja pentru PNL. Retragerea lui Catalin Cirstoiu…

- Specialistul in urbanism, Alexandru Panisoara, candidat al Partidului Ecologist Roman la Primaria Generala a Capitalei da de pamant cu PSD si PNL dupa decizia acestora de a-l retrage pe chirurgul Catalin Cirstoiu si de a-i propune candidati separati la Bucuresti pe Gabriela Firea si Sebastian Burduja.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu, dar și candidatul susținut de PSD și PNL la funcția de primar general al Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, au participat, marți, la conferința de alegeri a PSD București."Da, mi-aș fi dorit ca doamna Gabriela Firea sa fie candidata Partidului Social Democrat și a noastra…

- Candidatul PSD-PNL pentru Primaria Generala a Capitalei, Catalin Cirstoiu, le-a cumparat, de la un targ din curtea Ministerului Agriculturii, cate o sticla de tarie contracandidatilor sai Nicusor Dan si Cristian Popescu Piedone. „Iau atacurile aparute zilnic impotriva mea drept dovada ca le este teama…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca in aceasta primavara nu este ușor sa fii Gabriela Firea, comentand faptul ca liderul PSD București a pierdut nominalizarea comuna a PSD-PNL pentru Primaria Generala a Capitalei și s-a ferit sa pronunțe numele lui Catalin Cirstoiu. ”Este de ințeles aceasta…

- Catalin Cirstoiu a insistat ca nu este un „candidat de sacrificiu”. In sondajul Avangdarde apare cu 16%. Catalin Cirstoiu, prezent la emisiunea Digi24 de luni seara, a subliniat ca nu a fost luat in considerare in niciun sondaj anterior anunțului sau ca fiind candidatul comun al PSD-PNL la Primaria…

- Liderul PSD Bucuresti, senatoarea Gabriela Firea a susținut, luni, ca nu va diseca decizia coaliției de guvernare cu privire la susținerea lui Catalin Cirstoiu pentru Primaria Generala a Capitalei, aratandu-și sprijinul la alegerile din 9 iunie.

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a anuntat marti ca Gabriela Firea va fi pe lista comuna PSD-PNL la alegeuroparlamentare si va coordona alaturi de Sebastian Burduja campania electorala pe Capitala. ”Doamna Firea va fi pe lista la europarlamentare”, a confirmat el. ”Vor fi coordonatorii de campanie…