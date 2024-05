Studiile confirmă: O amibă mănâncă creierul. De unde vine marele pericol Mai multe studii efectuate in țari diferite au ajuns la aceeași concluzie: o amiba mananca creierul, situație la care se poate ajunge prin spalaturi nazale. Mai intai, americanii au ajuns la aceasta concluzie, dupa care a venit și confirmarea din partea italienilor. Spalaturile nazale sunt foarte periculoase, mai ales la copiii mici, putand duce chiar […] The post Studiile confirma: O amiba mananca creierul. De unde vine marele pericol appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Naegleria fowleri, cunoscuta și sub numele de „amiba mancatoare de creier", poate ataca organismul chiar și prin spalaturi nazale cu apa nepotrivita. Aceasta infecție rara, dar extrem de grava, provoaca meningoencefalita amibiana primara (PAM), o afecțiun

- Amiba Naegleria fowleri, care poate fi prezenta in apa de la robinet, precum și in rauri, iazuri și lacuri, omoara pana la 99 % dintre persoanele infectate, relateaza Daily Mail. Parazitul microscopic patrunde prin nas, se taraște prin pasajul nazal pentru a invada creierul, pe care apoi il mesteca…

