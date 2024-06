Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea sa amane incheierea razboiului in Fasia Gaza din motive politice proprii, a declarat presedintele american Joe Biden, intr-un interviu publicat marti de revista Time, potrivit Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea sa treneze incheierea razboiului in Fasia Gaza din motive politice proprii, a apreciat presedintele american Joe Biden intr-un interviu publicat marti de revista Time, potrivit Reuters. Aceste comentarii ale lui Biden in interviul acordat in data de 28…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea sa treneze incheierea razboiului in Fasia Gaza din motive politice proprii, a apreciat presedintele american Joe Biden intr-un interviu publicat marti de revista Time, potrivit Reuters. Aceste comentarii ale lui Biden in interviul acordat in data de 28…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca ofensiva israeliana in Gaza „nu este un genocid”. „Ceea ce se intampla nu este un genocid, noi respingem” acest termen, a spus el, referindu-se la cazul adus in fata Curtii Penale Internationale (CPI), cea mai inalta instanta a ONU, in fata careia Israelul…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca ofensiva israeliana in Gaza „nu este un genocid”. „Ceea ce se intampla nu este un genocid, noi respingem” acest termen, a spus el, referindu-se la cazul adus in fata Curtii Penale Internationale (CPI), cea mai inalta instanta a ONU, in fata careia Israelul…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas spune ca Statele Unite sunt singurele care ar putea sa opreasca Israelul sa atace orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, adaugand ca se așteapta ca asaltul sa aiba loc in urmatoarele zile, relateaza agenția Reuters, citata de The Guardian.„Facem apel la Statele Unite…

- Statele Unite si Japonia planuiesc cea mai importanta modernizare a aliantei lor de securitate de cand cele doua tari au semnat un tratat de aparare reciproca in 1960, a informat duminica Financial Times (FT), transmite Reuters, citat de AGERPRES. Presedintele american Joe Biden si premierul japonez…

- Premierul canadian Justin Trudeau și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu ofensiva planificata de Israel, informeaza Reuters. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a angajat sa faca o ofensiva in Rafah, in extremitatea sudica a Fașiei Gaza, unde mai mult de jumatate din cei 2,3 milioane…