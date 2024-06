Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul ungar de opoziție, Peter Magyar, a adunat pe 5 mai aproximativ 10.000 de persoane in Debrecen, al doilea oraș ca marime din Ungaria, unde partidul Fidesz al premierului Viktor Orban a ciștigat din 1998. Mitingul din piața centrala din Debrecen a atras susținatori ai lui Magyar din toata…

- Prim-ministrul guvernului Ungariei, Viktor Orban, se confrunta cu o situație politica tot mai dificila in condițiile in care fostul sau aliat, Peter Magyar, continua activitatea anti-guvernamentala și continua sa adune mii de oameni nemulțumiți la proteste. Mii de unguri au ieșit in strada, sambata,…

- Mii de maghiari au protestat impotriva premierului naționalist Viktor Orban, in cadrul unui miting organizat cu cateva saptamani inainte de alegerile europarlamentare și locale de la inceputul lunii iunie, scrie Reuters. Peter Magyar, un fost membru al guvernului, considerat de unii observatori ca fiind…

- Cutremur pe scena politica din Ungaria! Omul care i-a pus gand rau lui Viktor Orban: Partidul lui Peter Magyar creste rapid in sondajePeter Magyar isi facea selfie-uri cu sustinatorii sai in fata unei piete aglomerate din Budapesta, intr-o sambata dimineata, luna trecuta, cand le-a cerut sa-i acorde…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, va face luna viitoare o vizita in Ungaria, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat de Reuters. Gulyas a precizat ca evenimentul va avea loc in 8-10 mai. Ungurii isi vad interesul economic El a declarat presei ca este in…

- Ungaria e agitata de mișcari stradale de amploare. Se protesteaza impotriva corupției guvernului Orban. Un nou venit in peisajul politic din Ungaria provoaca dureri de cap guvernului, declarand ca experiența sa ca insider al regimului il poate ajuta sa reușeasca acolo unde alte figuri de opoziție au…

- Președintele Klaus Iohannis ii primește, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, Charles Michel, și premierii Ungariei, Viktor Orban, al Belgiei, Alexander De Croo, și al Croației, Andrej Plenkovic, potrivit unor surse politice. Aceleași surse declara ca vizita oficialilor…

- Procurorii din Ungaria investigheaza declaratiile facute de un fost membru al guvernului care sustine ca are dovada influentarii unui caz de coruptie si au audiat-o ca martor pe fostul ministru al justitiei Judit Varga, fosta sotie a denuntatorului, a declarat joi procurorul-sef, relateaza Reuters,…