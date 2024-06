Tensiuni la prelungirea contractului lui Mircea Rednic! Ce a cerut antrenorul echipei UTA?

Stiri pe aceeasi tema

- CSM București a anunțat pe site-ul sau oficial desparțirea de antrenorul Adrian Vasile. Campioana Romaniei la handbal feminin a ratat prezența in Final4-ul EHF Champions League dupa ce a fost eliminata de Metz.

Dennis Man s-a intors acasa, la Arad, dupa bucuria pe care a avut-o impreuna cu colegii sai de la Parma, promovarea in Serie A dupa...

- Luis Enrique (53 de ani), legat de PSG cu un acord ce expira in 2025, cu opțiune de reinnoire pentru un an, poate prelungi pana in 2027. Ar fi primul antrenor de la preluarea clubului de catre Qatar Sports Investments care rezista 4 sezoane. Dupa plecarea lui Messi, Neymar și, in curand, a lui Mbappe,…

UTA se intoarce din nou cu toate punctele din deplasare. Formația antrenata de Mircea Rednic a obținut prima victorie externa din play-out și cea de-a...

Antrenorul echipei UTA, Mircea Rednic, a fost ovaționat de intreg stadionul dupa partida cu Oțelul, caștigata cu 3-1 de gruparea aradeana. „I-am certat un pic...

- UTA Arad - Hermannstadt 1-3. Marius Maldarașanu (48 de ani), tehnicianul sibienilor, a oferit prima reacție dupa succesul entuziasmant al echipei sale de pe terenul trupei lui Mircea Rednic. Antrenorul a salutat a doua victorie obținuta de sibieni in acest sezon in deplasare. Prima venise abia in etapa…

Antrenorul echipei UTA, Mircea Rednic, credea intr-o – sa ii spunem – minune la recursul Comisiei de Disciplina a FRF referitor la interdicția pe care...

- La Madrid, selectionerul Edi Iordanescu si tatal acestuia, Anghel Iordanescu, s-au intalnit cu antrenorul formatiei Real Madrid, Carlo Ancelotti. "Mandru si recunoscator, alaturi de doi titani ai profesiei careia si eu ii daruiesc totul! Fiecare secunda cu ei, o lectie nepretuita de fotbal si viata!…